Osimhen accetta la corte dell'Al Hilal: manca l'accordo con il Napoli

Victor Osimhen è sempre più vicino al trasferimento in Arabia Saudita: secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il bomber del terzo scudetto del Napoli avrebbe accettato la proposta faraonica recapitatagli dall' Al Hilal, il club che ha appena preso Simone Inzaghi come nuovo allenatore. Ora manca solo l’accordo tra i club: gli arabi hanno presentato un'offerta da 70 milioni di euro, 5 in meno della clausola rescissoria presente nel contratto del centravanti nigeriano con gli azzurri. La sensazione è che anche questa distanza verrà colmata e Osimhen sarà il primo rinforzo per Inzaghi.