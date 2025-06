Grandi manovre a centrocampo per il Milan. I rossoneri si trovano a dover ricostruire un reparto dopo la cessione di Reijnders al Man City. E allora, dopo il colpo Modric, Tare cerca altra esperienza per la mediana del Diavolo: secondo qanto riportato da Matteo Moretto, il Milan starebbe valutando Granit Xhaka del Bayern Leverkusen. Lo svizzero classe 1992 non è l'unico obiettivo per il centrocampo: i nomi di Ricci e Rovella rimangono d'attualità.