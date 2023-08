Athletico Paranaense, Bento: "Ho un'offerta dell'Inter, il mio sogno è nelle mani del presidente"

Athletico Paranaense

Offerta nerazzurra da 10 milioni per il portiere brasiliano che però ha una clausola da 60 milioni

Secondo GloboEsporte, l'Athletico Paranaense non ha intenzione di privarsi del giocatore, anche perché forte di una clausola di rescissione (valida solo per l'estero) sul contratto in scadenza 2026 da ben 60 milioni di euro che ha permesso al club di rifiutare un'altra proposta recapitata nelle scorse settimane dal Benfica. Bento Matheus Krepski, questo il nome completo, ha 24 anni e in Brasile è considerato una sorta di predestinato: 1,90 metri di altezza, buoni riflessi e capacità di dialogare coi compagni visto il piede destro delicato. Ha passaporto italiano, quindi è comunitario.

dite la vostra 06 ago 2023

Oltre a Trubin e Bento, l'Inter, nella rosa per il portiere da affiancare a Sommer, tiene sempre in considerazione Audero (Sampdoria) e Consigli (Sassuolo). Si è parlato anche della possibilità della conferma di Filip Stankovic come secondo portiere ma il club preferirebbe cederlo in prestito secco per farlo crescere.

Vedi anche Mercato Inter, definiti i dettagli per Samardzic: lunedì le visite mediche a Milano