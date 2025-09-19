Lione, Lacazette esalta il "sacrificio" di Mikautadze: "Via per salvare il club"

È stata un'estate turbolenta per il Lione. I francesi, in grande crisi economica, hanno rischiato anche di venire retrocessi in Ligue2 proprio per la gravità della situazione finanziaria. Soltanto tramite la cessione del club e di alcuni dei giocatori migliori, il club è riuscito a risollevarsi. E, a quanto raccontato da Alexandre Lacazette, soprattutto una cessione è stata fondamentale: quella di Georges Mikautadze al Villarreal per 36 milioni di euro. Il georgiano non era completamente convinto di lasciare Lione, ma la situazione economica del club non gli ha lasciato alternative. L'ex bomber dell'OL ha parlato così del gesto del suo ex compagno: "Quello che ha fatto è stato molto forte. Accettare di andarsene per salvare il club... Spero che faccia grandi cose al Villarreal e che possa tornare al Lione in futuro".