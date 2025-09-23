Gravillon-Pescara, Sebastiani: "Manca un click dalla Fifa ma c'è fiducia"

“Gravillon? Manca un click (ovvero il transfer che certifichi che il giocatore era svincolato dall'Adana Demirspo, ndr) dalla FIFA. Abbiamo già dimostrato grande solidità difensiva, con Andrew l’avremo ancora di più. La squadra è completa in ogni reparto e si vede la mano del mister”. Così il presidente del Pescara Daniele Sebastiani nei giorni scorsi ai microfoni di Rete 8 parlava del ritorno del centrale francese. L'ex Inter ha già sostenuto le visite mediche e firmato il suo contratto con gli abruzzesi: ora manca soltanto il via libera finale.