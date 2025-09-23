I Lucarelli tornano a Livorno? La suggestione

Cristiano e Alessandro Lucarelli potrebbero fare ritorno al Livorno. I toscani non hanno iniziato nel migliore dei modi nel giorone B di Serie C: soltanto tre punti raccolti in cinque partite giocate. Un rendimento che ha messo in bilico la posizione di mister Alessandro Formisano che si giocherà la panchina nella prossima di campionato contro il Bra. Nel caso non dovesse arrivare un risultato positivo sulla panchina del Livorno potrebbe arrivare un grande ex come Cristiano Lucarelli. L'ex bomber però non arriverebbe da solo: con lui potrebbe tornare a Livorno anche il fratello Alessandro che da poco ha lasciato il suo rulo in società al Parma.