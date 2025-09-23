Borussia Dortmund, Brand nel mirino della Premier

L'ottimo inizio di stagione di Julian Brandt con il Borussia Dortmund (frenato da un infortunio allo scafoide) non è passato inosservato in Premier League. Secondo Ekrem Konur, Newcastle, Tottenham e Aston Villa lo avrebbero messo nel mirino.
