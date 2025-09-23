Mourinho chiama Benzema al Benfica

Jose Mourinho pensa già ai rinforzi per il suo Benfica. Il tecnico portoghese si è da poco insidiato sulla panchina delle Aquile di Lisbona ma le voci riguardo possibili richieste di nuovi acquisti stanno già circolando. Secondo Goal France lo Special One avrebbe messo nel mirino un giocatore che ha già allenato durante il suo periodo al Real Madrid: si tratterebbe di Karim Benzema. L'ex Pallone d'Oro sta entrando nell'ultimo anno del suo contratto con l'Al-Ittihad: secondo quanto riportano in Francia un'offerta tra i 5 e i 7 milioni potrebbe convincere i sauditi a lasciar partire l'esperto attaccante francese già nel mercato di gennaio. A quel punto però la scelta sarebbe nelle mani di Benzema: cedere alla corte di un vecchio amico e tornare nel calcio europeo, riducendosi di molto lo stipendio, o continuare in Arabia Saudita? Palla a Karim "The Dream".