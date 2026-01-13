Logo SportMediaset

Mercato
MERCATO

Interessamento dell'Al-Nassr: Giuntoli potrebbe ripartire dall'Arabia con CR7

Nel giugno scorso l'addio ai bianconeri, ora la possibile occasione legata alla Saudi Pro League

di Paolo Borella
13 Gen 2026 - 11:45

Una possibile nuova occasione per Cristiano Giuntoli. Non dalla Serie A, dove in ultima battuta è stato direttore sportivo di Napoli e Juventus, ma dalla Saudi Pro League.

Nelle ultime ore, come riportato da Orazio Accomando, è infatti diventato concreto un interessamento per il dirigente fiorentino da parte dell'Al-Nassr, la squadra che in rosa ha un altro Cristiano e parliamo ovviamente di Ronaldo. Per Giuntoli, sarebbe un'occasione di rilancio in seguito alla delusione per la chiusura dell'esperienza bianconera, arrivata nel giugno 2025.

Il quarto posto conquistato da Igor Tudor non era bastato a far scattare davvero il feeling fra Giuntoli e la Juventus, tanto che era arrivata la risoluzione contrattuale, di comune accordo, "a seguito di una valutazione congiunta delle prospettive future e reciproche esigenze", come annunciato nel comunicato ufficiale della separazione.

Mai veramente sbocciato il progetto legato a Thiago Motta, esonerato a marzo nonostante un avvio di stagione convincente. A differenza dell'impresa di Napoli, dove Giuntoli aveva costruito la squadra che poi, con Spalletti in panchina, vinse lo Scudetto nel 2023 dopo un'attesa di 33 anni. 

Chissà che il rilancio non possa passare proprio dall'ambizioso club arabo, che in rosa può vantare anche giocatori del calibro di Joao Felix, Sadio Mané e Marcelo Brozovic. Al momento, però, l'Al-Nassr deve inseguire in campionato: dopo la sconfitta per 3-1 contro l'Al-Hilal capolista, il gruppo di Jorge Jesus ora è a sette punti di distanza dalla squadra di Simone Inzaghi.

