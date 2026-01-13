Interessamento dell'Al-Nassr: Giuntoli potrebbe ripartire dall'Arabia con CR7

Nelle ultime ore, come riportato da Orazio Accomando, è infatti diventato concreto un interessamento per il dirigente fiorentino da parte dell'Al-Nassr, la squadra che in rosa ha un altro Cristiano e parliamo ovviamente di Ronaldo. Per Giuntoli, sarebbe un'occasione di rilancio in seguito alla delusione per la chiusura dell'esperienza bianconera, arrivata nel giugno 2025.