Genoa, ore contate per Ballardini: pronto Shevchenko

MERCATO

Il pareggio a Empoli non basta al tecnico rossoblù per salvare la sua panchina, in pole l'ex attaccante del Milan

Il gol di Bianchi nel finale non basta a Davide Ballardini per salvare la sua panchina. Il fondo 777, nuovo proprietario del Genoa, avrebbe deciso di esonerare il tecnico romagnolo e per la sostituzione, secondo quanto rivelato da Gianluca Di Marzio, sarebbe in pole position a sorpresa Andryi Shevchenko. L'ex attaccante del Milan, reduce dall’avventura quinquennale da ct dell’Ucraina, è una scelta giovane e coraggiosa della nuova proprietà del Grifone, che approfitterà della sosta del campionato per avvicendare la guida tecnica. Getty Images

Una scelta sorprendente, ma l'accordo tra le parti sarebbe vicino e l'ucraino è atteso in Italia nelle prossime ore: il prossimo 21 novembre, per la partita con la Roma, sulla panchina del Genoa potrebbe sedere l'ex attaccante, che come il suo staff conosce benissimo il campionato italiano.

Tra il Genoa e Sheva i contatti sarebbero stati avviati da tempo e ci sarebbe anche l'intenzione di arrivare presto a un accordo. Si lavora su un contratto triennale o su un accordo di due anni con opzione per il terzo. Un'idea a lungo termine per il club e una grande occasione per Shevchenko, che non ha mai nascosto il desiderio di allenare in Italia dopo quattro anni nella Dinamo Kiev e cinque con la nazionale ucraina, portata fino ai quarti di Euro 2020.

