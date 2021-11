Serie A, Empoli-Genoa 2-2: botta e risposta al Castellani

EMPOLI-GENOA 2-2

Rossoblù rimontati nella ripresa da Di Francesco e Zurkowski dopo il vantaggio su rigore di Criscito: Bianchi pareggia i conti al 90’

Allo stadio Castellani l’Empoli viene agguantato sul 2-2 dal Genoa di Ballardini nell’anticipo della dodicesima giornata di Serie A. Rossoblù in vantaggio al 12’ con il rigore trasformato da Criscito (fallo di mano di Fiamozzi); la formazione di Andreazzoli reagisce e trova il pari al 62’ grazie a Di Francesco. La botta di Zurkowski, deviata da Badelj, potrebbe valere il successo per i padroni di casa, che però vengono ripresi al 90’ da Bianchi. Empoli-Genoa, le foto del match Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images





Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images Ultime gallery Vedi tutte

LA PARTITA

L’Empoli viene beffato proprio nel finale in casa contro il Genoa, nell’anticipo della dodicesima giornata di Serie A, e fallisce così l’aggancio in sesta posizione a Lazio e Fiorentina. Subito una buona occasione per gli ospiti al 4’: Caicedo viene servito da un compagno e si coordina per calciare col destro da posizione centrale, spedendo però clamorosamente a lato. Uomini di Ballardini che comunque sbloccano la situazione al 12’: sugli sviluppi di un corner, Fiamozzi colpisce il pallone con un braccio. L’arbitro Pairetto non ha alcun dubbio nell’indicare il dischetto e il Var conferma la validità della sua decisione; Criscito trasforma il rigore concesso, nonostante Vicario avesse intuito la traiettoria. Toscani poco reattivi per il resto del primo tempo, fino al sinistro in controbalzo di Bandinelli, da posizione defilata, che termina alto sopra la traversa.

Un Empoli poco pungente torna in campo più reattivo dopo l’intervallo e agguanta il pari al 62’: Pinamonti lavora un gran pallone per il subentrato Zurkowski, che sfonda sulla destra e sforna un assist a centro area per Di Francesco che ha tempo per controllare e girare in rete. L’abbrivio della sfida viene ribaltato. I padroni di casa, galvanizzati dal fresco gol, continuano ad attaccare e ribaltano tutto al 71’: Zurkowski, servito da Parisi, si accentra per poi lasciare partire un missile col mancino dalla distanza che, deviato leggermente da Badeljnon, non lascia scampo a Sirigu. Tuttavia, l’assalto finale del Genoa porta al pareggio al 90’ di Bianchi, che buca Vicario sul filtrante di Melegoni toccato da Caicedo. L’Empoli si porta “solo” all’ottavo posto della classifica con 16 punti, mentre il Genoa aggancia Sampdoria e Venezia a quota 9 in quartultima posizione. Basterà a Ballardini per salvare la propria panchina?



LE PAGELLE

Zurkowski 7,5 – Un assist e il gol partito messo a segno da subentrato per ribaltare (momentaneamente) il Genoa: chiedergli di più sarebbe stato veramente troppo.

Pinamonti 6 – Non pervenuto per gran parte della partita, l’ex interista non riesce a bissare la buona prestazione contro il Sassuolo, anche se poi partecipa attivamente all’azione dell’1-1.

Fiamozzi 5,5 – Il suo fallo di mano, alla fine dei conti, costa carissimo ai toscani, che vanno sotto proprio per il rigore causato dall’ex Lecce.

Bianchi 7 – Bella la sua esecuzione che fissa il risultato sul 2-2 nel finale: l’attaccante aveva preso il posto di Galdames un quarto d’ora prima.

Criscito 6,5 – Trasforma (quasi) alla perfezione il penalty concesso per il tocco di mano di Fiamozzi, anche se di fatto il suo gol si stava per rivelare inutile ai fini del risultato.

Sturaro 5 – Partita sottotono da parte dell’ex centrocampista della Juventus, praticamente mai nel vivo del match; ammonito, viene sostituito da Kallon nella ripresa.



IL TABELLINO

EMPOLI-GENOA 2-2

Empoli (4-3-1-2): Vicario 6,5; Fiamozzi 5,5 (33’ Ismajli 5,5), Tonelli 5,5, Viti 6, Marchizza 5,5 (14’ st Parisi 6,5); Haas 5,5 (14’ st Zurkowski 7,5), Stulac 5,5 (14’ Ricci 6), Bandinelli 5,5 (1’ st Cutrone 6); Henderson 6; Di Francesco 7, Pinamonti 6.

A disp.: Ujkani, Furlan, Mancuso, Bajrami, La Mantia, Asllani, Luperto. All.: Andreazzoli 6

Genoa (3-5-1-1): Sirigu 6; Masiello 6, Vasquez 5,5, Criscito 6,5; Biraschi 5 (29’ Ghiglione 6), Sturaro 5 (24’ Kallon 5,5), Badelj 5,5, Rovella 5,5 (24’ st Behrami 6), Cambiaso 6 (33’ st Melegoni 6); Galdames 6 (29’ st Bianchi 7); Caicedo 5.

A disp.: Marchetti, Semper, Ekuban Pandev, Portanova, Sabelli, Touré. All.: Ballardini 6,5

Arbitro: Pairetto

Marcatori: 13’ rig Criscito (G), 17’ st Di Francesco (E), 26’ st Zurkowski, 44’ st Bianchi (G)

Ammoniti: Rovella (G), Sturaro (G), Masiello (G), Vasquez (G)



LE STATISTICHE

- Nessuna squadra ha pareggiato più gare del Genoa nei maggiori cinque campionati europei in corso: sei, tra cui tutte le ultime tre partite.

- Il Genoa ha segnato ben 10 gol (su 17 totali) nell'ultimo quarto d'ora di gioco, record di questo campionato.

- L’Empoli ha vinto solo una delle sette gare casalinghe in questa Serie A (1N, 5P); solo il Genoa (tre punti) ha un rendimento in casa peggiore dei toscani (quattro).

- Szymon Zurkowski ha preso parte a tre gol (due reti, un assist) nelle ultime due presenze in Serie A, dopo non aver mai partecipato ad una rete nelle precedenti 11 gare nel torneo.

- Federico Di Francesco non segnava almeno tre gol in una stagione in Serie A dal 2016/17 (quattro reti in 24 presenze).

- Domenico Criscito è il giocatore ad aver segnato più gol su rigore nei maggiori cinque campionati europei in corso (cinque).

- Domenico Criscito ha trasformato 15 dei 17 rigori calciati in Serie A, inclusi tutti gli ultimi sette.

- Primo gol in Serie A per Flavio Junior Bianchi, alla sua 3ª presenza nella massima serie.

- Con Criscito il Genoa ha segnato solo il suo secondo gol nei primi tempi di questo campionato - ben 14 dei 15 precedenti erano arrivati nella ripresa.

- Empoli-Genoa ha visto 15 giocatori italiani titolari, in Serie A non accadeva da Lecce-Brescia a luglio 2020 (15 anche allora).