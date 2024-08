L'Atalanta corre ai ripari, fatta per Retegui: al Genoa 22 milioni di euro più bonus

© Getty Images

Mateo Retegui all'Atalanta: ci siamo. Gli orobici, che dovranno fare a meno di Scamacca per oltre sei mesi causa infortunio, hanno accelerato nelle ultime ore raggiungendo l'accordo col Genoa: ai liguri andranno 22 milioni di euro più 3 di bonus. Niente Juve quindi per l'italo-argentino (giovedì le visite mediche) che pure era sul taccuino di Giuntoli come possibile vice-Vlahovic. E adesso il Genoa potrebbe guardare proprio in casa bianconera per rimpolpare l'attacco: il tecnico Alberto Gilardino vorrebbe avere con sè Arkadiusz Milik, in uscita da Torino. Difficile invece arrivare a M'Bala Nzola, sempre più vicino all'approdo al Lens.