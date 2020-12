Genoa: Maran verso l'esonero, Preziosi richiama Ballardini

GENOA

Manca ancora l'ufficialità, che comunque dovrebbe arrivare entro la giornata di lunedì, ma il Genoa è pronto a cambiare allenatore: via Rolando Maran dopo la sconfitta contro il Benevento, riecco Davide Ballardini, già contattato da Enrico Preziosi e carico per quella che sarebbe la quarta avventura in rossoblù dopo quelle del 2010, 2013 e 2017. Per il tecnico romagnolo pronto un contratto fino a giugno con rinnovo automatico in caso di salvezza. Getty Images

Una sola vittoria in tredici partite (più quattro pareggi e otto sconfitte) per Maran, che era in bilico sin da prima della trasferta in Campania: con il Grifone penultimo in campionato, il club ha voluto dare una scossa all'ambiente.

Toccherà a Ballardini guidare il Genoa alla salvezza, come successo nelle tre esperienze precedenti, l'allenatore è atteso in città domattina assieme al vice Regno e al collaboratore Melandri per preparare il match contro lo Spezia di mercoledì. Con lui, Preziosi - al 27° esonero in carriera - avrebbe tre tecnici sotto contratto visto che a libro paga, oltre a Maran, c'è ancora Davide Nicola.