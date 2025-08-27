Francia, Deschamps: "Situazione Rabiot lunedì sarà chiara, Kolo Muani non era pronto"

"Ho parlato con Adrien diverse volte, non entrerò nei dettagli. Ovviamente non è una situazione facile per lui, non so cosa succederà da qui a lunedì, quando si unirà a noi, l'unica cosa - e lo sa anche lui - è che lunedì, quando si unirà a noi, sarà tutto sistemato... la sua situazione sarà chiara", ha commentato Deschamps. "Non sono cose facili da gestire quando diventano di dominio pubblico. Non dirò chi ha ragione e chi ha torto - continua il ct dei Blues - Tengo ad Adrien per quello che ha fatto con noi. Era importante sapere quale fosse il suo stato d'animo". Nella lista non c'è, invece, il difensore dell'Inter e campione del mondo 2018 Benjamin Pavard. Presenti il portiere del Milan Mike Maignan e l'attaccante dell'Inter Marcus Thuram.