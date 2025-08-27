Francia, Deschamps: "Situazione Rabiot lunedì sarà chiara, Kolo Muani non era pronto"

Il ct dei Blues ha fatto chiarezza in conferenza stampa in merito alle situazioni di Rabiot e Kolo Muani, con quest'ultimo non convocato
© Getty Images
Adrien Rabiot, allontanato dall'Olympique Marsiglia dopo la lite con un compagno di squadra, è comunque nella lista dei 23 giocatori convocati dal ct della Francia Didier Deschamps per le prossime due partite di qualificazione al Mondiale 2026. Rabiot (53 presenze) non si allena più con la squadra di Roberto De Zerbi ed è alla ricerca di una nuova destinazione, con il Milan interessato. La Francia affronterà l'Ucraina il 5 settembre a Breslavia (Polonia), e l'Islanda il 9 al Parco dei Principi.
"Ho parlato con Adrien diverse volte, non entrerò nei dettagli. Ovviamente non è una situazione facile per lui, non so cosa succederà da qui a lunedì, quando si unirà a noi, l'unica cosa - e lo sa anche lui - è che lunedì, quando si unirà a noi, sarà tutto sistemato... la sua situazione sarà chiara", ha commentato Deschamps. "Non sono cose facili da gestire quando diventano di dominio pubblico. Non dirò chi ha ragione e chi ha torto - continua il ct dei Blues - Tengo ad Adrien per quello che ha fatto con noi. Era importante sapere quale fosse il suo stato d'animo". Nella lista non c'è, invece, il difensore dell'Inter e campione del mondo 2018 Benjamin Pavard. Presenti il portiere del Milan Mike Maignan e l'attaccante dell'Inter Marcus Thuram.
Il ct della Francia, inoltre, ha parlato della situazione di Randal Kolo Muani, in uscita dal PSG e obiettivo concreto della Juventus. L'attaccante non è stato convocato per queste due partite, come spiegato da Deschamps: "Si trova in una situazione difficile in questo momento. Non è sempre stato facile per lui, ma non ha tempo né per giocare né per allenarsi da solo. Spero che trovi una soluzione entro lunedì per tornare a giocare. Ci sono elementi a livello atletico e in termini di minutaggio che non sono compatibili con le esigenze internazionali. Non è nel ritmo per una partita internazionale. Ho già giocatori che non lo sono e non possono essere al meglio... Spero che la situazione si risolva entro lunedì".
Commenti (0)