Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mercato
I CONVOCATI

Francia, Deschamps: "Situazione Rabiot lunedì sarà chiara, Kolo Muani non era pronto"

Il ct dei Blues ha fatto chiarezza in conferenza stampa in merito alle situazioni di Rabiot e Kolo Muani, con quest'ultimo non convocato 

27 Ago 2025 - 15:38
© Getty Images

© Getty Images

Adrien Rabiot, allontanato dall'Olympique Marsiglia dopo la lite con un compagno di squadra, è comunque nella lista dei 23 giocatori convocati dal ct della Francia Didier Deschamps per le prossime due partite di qualificazione al Mondiale 2026. Rabiot (53 presenze) non si allena più con la squadra di Roberto De Zerbi ed è alla ricerca di una nuova destinazione, con il Milan interessato. La Francia affronterà l'Ucraina il 5 settembre a Breslavia (Polonia), e l'Islanda il 9 al Parco dei Principi.

Leggi anche

Allegri spinge per Rabiot, il Milan intensifica i contatti. Musah verso l'Atalanta

"Ho parlato con Adrien diverse volte, non entrerò nei dettagli. Ovviamente non è una situazione facile per lui, non so cosa succederà da qui a lunedì, quando si unirà a noi, l'unica cosa - e lo sa anche lui - è che lunedì, quando si unirà a noi, sarà tutto sistemato... la sua situazione sarà chiara", ha commentato Deschamps. "Non sono cose facili da gestire quando diventano di dominio pubblico. Non dirò chi ha ragione e chi ha torto - continua il ct dei Blues - Tengo ad Adrien per quello che ha fatto con noi. Era importante sapere quale fosse il suo stato d'animo". Nella lista non c'è, invece, il difensore dell'Inter e campione del mondo 2018 Benjamin Pavard. Presenti il portiere del Milan Mike Maignan e l'attaccante dell'Inter Marcus Thuram.

Il ct della Francia, inoltre, ha parlato della situazione di Randal Kolo Muani, in uscita dal PSG e obiettivo concreto della Juventus. L'attaccante non è stato convocato per queste due partite, come spiegato da Deschamps: "Si trova in una situazione difficile in questo momento. Non è sempre stato facile per lui, ma non ha tempo né per giocare né per allenarsi da solo. Spero che trovi una soluzione entro lunedì per tornare a giocare. Ci sono elementi a livello atletico e in termini di minutaggio che non sono compatibili con le esigenze internazionali. Non è nel ritmo per una partita internazionale. Ho già giocatori che non lo sono e non possono essere al meglio... Spero che la situazione si risolva entro lunedì".

Leggi anche

La Juve tenta il doppio colpo di fine mercato: Kolo e Zhegrova con i soldi delle uscite

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

01:37
Calciomercato Live

Calciomercato Live

01:04
Calciomercato live

Calciomercato live

01:25
Calciomercato live

Calciomercato live

00:59
Calciomercato Napoli

Calciomercato Napoli

01:46
MCH ARRIVO PICCOLI A FIRENZE MCH

Fiorentina, ecco Piccoli: "Faremo una grande stagione"

01:26
Calciomercato live

Calciomercato live

01:29
Calciomercato live

Mercato Milan: Harder ai dettagli, Musah verso l'Atalanta. Poi Fabbian

01:07
Calciomercato live

Mercato Juve: Kolo difficile senza l'addio di Vlahovic, ecco le alternative

01:45
Calciomercato live

Calciomercato live

01:20
Calciomercato live

Calciomercato live

00:29
MCH BONIFACE LINATE E MADONNINA MCH

Milan, ecco Boniface: l'arrivo a Linate, poi alle visite mediche

01:16
Calciomercato Live

Calciomercato Live

01:41
Calciomercato Live

Calciomercato Live

01:19
Calciomercato Live

Napoli, chi per sostituire Lukaku?

01:21
Calciomercato Live

Calciomercato Live

01:37
Calciomercato Live

Calciomercato Live

I più visti di Mercato

Calciomercato live

Mercato Milan: Harder ai dettagli, Musah verso l'Atalanta. Poi Fabbian

Calciomercato Napoli

Calciomercato Napoli

MCH ARRIVO PICCOLI A FIRENZE MCH

Fiorentina, ecco Piccoli: "Faremo una grande stagione"

Calciomercato live

Calciomercato live

Calciomercato live

Mercato Juve: Kolo difficile senza l'addio di Vlahovic, ecco le alternative

Donnarumma-City, sempre più vicini: il PSG è pronto ad accettare l'offerta. Ma Ederson...

Mercato ora per ora
Vedi tutti
17:16
Al Hilal-Comuzzo, Pioli: "Situazione che ha portato via qualcosa perché fa chiacchierare"
16:06
Inter, ripensamenti di Palacios sul Santos
16:01
Deschamps convoca Rabiot: "Lunedì sua situazione chiara"
Jimenez (Milan)
16:00
Milan, spunta anche la Roma per Jimenez
15:08
A Bari arriva la punta Cerri, in prestito dalla Juve