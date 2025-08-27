Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mercato
juventus
HomeMercatoVideoFotoRosa
MANOVRE BIANCONERE

La Juve tenta il doppio colpo di fine mercato: Kolo e Zhegrova con i soldi delle uscite

Il Nottingham Forest punta Savona e ci sono da piazzare Vlahovic e Nico Gonzalez

27 Ago 2025 - 09:07
© Getty Images

© Getty Images

La Juve non molla l'idea di riportare Kolo Muani a Torino. L'attaccante francese è d'accordo e ha già chiarito la sua volontà con in Psg. Comolli lo considera una priorità e vuole arrivare all'intesa con il club parigino. Le operazioni in uscita possono garantire il tesoretto per riportarlo in bianconero. Nelle ultime ore il Nottingham Forest è tornato alla carica per Nicolò Savona. Gli inglesi hanno presentato una prima offerta da 11 milioni ma ne mancano almeno sette per accontentare la Juventus. Le parti continuano a lavorare per trovare un accordo, anche se da Torino fanno sapere che la cifra è quella, senza sconti. 

In uscita, poi, ci sono sempre Dusan Vlahovic e Nico Gonzalez. Si aspetta un'offerta credibile per il serbo che la Juve non vuole perdere a zero e che, andandosene, toglierebbe un grosso peso dal bilancio, visto il super ingaggio da 12 milioni. Di concreto al momento c'è poco ma ci si augura un'offerta last minute, soprattutto dalla Premier e dal Newcastle, al quale è stato accostato nelle ultime ore. Anche Nico Gonzalez è in vendita. L’Atletico Madrid ci sta pensando. Con la sua cessione si può puntare a un nuovo arrivo per il ruolo di esterno. Il nome resta sempre quello di Edon Zhegrova. La cifra che la Juventus vorrebbe incassare per Savona si avvicina a quella che punta a spendere per il kosovaro classe '99, anche se il tempo stringe e c'è la concorrenza dell’Olympique Marsiglia.

Leggi anche
Kolo Muani

La Juve non molla Kolo Muani e alza l'offerta: 60 milioni al Psg

juve
kolo muani
zhegrova

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

01:37
Calciomercato Live

Calciomercato Live

01:04
Calciomercato live

Calciomercato live

01:25
Calciomercato live

Calciomercato live

00:59
Calciomercato Napoli

Calciomercato Napoli

01:46
MCH ARRIVO PICCOLI A FIRENZE MCH

Fiorentina, ecco Piccoli: "Faremo una grande stagione"

01:26
Calciomercato live

Calciomercato live

01:29
Calciomercato live

Mercato Milan: Harder ai dettagli, Musah verso l'Atalanta. Poi Fabbian

01:07
Calciomercato live

Mercato Juve: Kolo difficile senza l'addio di Vlahovic, ecco le alternative

01:45
Calciomercato live

Calciomercato live

01:20
Calciomercato live

Calciomercato live

00:29
MCH BONIFACE LINATE E MADONNINA MCH

Milan, ecco Boniface: l'arrivo a Linate, poi alle visite mediche

01:16
Calciomercato Live

Calciomercato Live

01:41
Calciomercato Live

Calciomercato Live

01:19
Calciomercato Live

Napoli, chi per sostituire Lukaku?

01:21
Calciomercato Live

Calciomercato Live

01:37
Calciomercato Live

Calciomercato Live

I più visti di Juventus

Intrigo Kolo Muani, la Juve inizia a guardarsi intorno: le alternative

Dusan Vlahovic

Vlahovic offerto al Newcastle, Isak alleato della Juventus. Ma gli inglesi hanno altre idee

Kolo Muani

La Juve non molla Kolo Muani e alza l'offerta: 60 milioni al Psg

Gundogan

Gundogan vuole la Serie A: è stato proposto a Juve e Inter

Il Nottingham Forest ci prova per Savona: la Juve chiede di più | Arthur al Gremio

Juve-Kolo Muani, si tratta a oltranza: ma il Psg non fa sconti

Mercato ora per ora
Vedi tutti
10:07
Lecce, ufficiale l'acquisto di Stulic: vestirà la maglia numero 9
10:04
Verona, un difensore per Zanetti: ufficiale Bella-Kotchap
09:01
Hateboer torna in Italia? Due club pensano all'ex Atalanta
23:36
Fiorentina, mercato caldo: possibili tre arrivi, Comuzzo verso l'Arabia
23:10
Napoli, a un passo il ritorno di Elmas