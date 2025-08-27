La Juve tenta il doppio colpo di fine mercato: Kolo e Zhegrova con i soldi delle uscite

La Juve non molla l'idea di riportare Kolo Muani a Torino. L'attaccante francese è d'accordo e ha già chiarito la sua volontà con in Psg. Comolli lo considera una priorità e vuole arrivare all'intesa con il club parigino. Le operazioni in uscita possono garantire il tesoretto per riportarlo in bianconero. Nelle ultime ore il Nottingham Forest è tornato alla carica per Nicolò Savona. Gli inglesi hanno presentato una prima offerta da 11 milioni ma ne mancano almeno sette per accontentare la Juventus. Le parti continuano a lavorare per trovare un accordo, anche se da Torino fanno sapere che la cifra è quella, senza sconti.