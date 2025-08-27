La Juve tenta il doppio colpo di fine mercato: Kolo e Zhegrova con i soldi delle uscite

Il Nottingham Forest punta Savona e ci sono da piazzare Vlahovic e Nico Gonzalez
© Getty Images
La Juve non molla l'idea di riportare Kolo Muani a Torino. L'attaccante francese è d'accordo e ha già chiarito la sua volontà con in Psg. Comolli lo considera una priorità e vuole arrivare all'intesa con il club parigino. Le operazioni in uscita possono garantire il tesoretto per riportarlo in bianconero. Nelle ultime ore il Nottingham Forest è tornato alla carica per Nicolò Savona. Gli inglesi hanno presentato una prima offerta da 11 milioni ma ne mancano almeno sette per accontentare la Juventus. Le parti continuano a lavorare per trovare un accordo, anche se da Torino fanno sapere che la cifra è quella, senza sconti.
In uscita, poi, ci sono sempre Dusan Vlahovic e Nico Gonzalez. Si aspetta un'offerta credibile per il serbo che la Juve non vuole perdere a zero e che, andandosene, toglierebbe un grosso peso dal bilancio, visto il super ingaggio da 12 milioni. Di concreto al momento c'è poco ma ci si augura un'offerta last minute, soprattutto dalla Premier e dal Newcastle, al quale è stato accostato nelle ultime ore. Anche Nico Gonzalez è in vendita. L’Atletico Madrid ci sta pensando. Con la sua cessione si può puntare a un nuovo arrivo per il ruolo di esterno. Il nome resta sempre quello di Edon Zhegrova. La cifra che la Juventus vorrebbe incassare per Savona si avvicina a quella che punta a spendere per il kosovaro classe '99, anche se il tempo stringe e c'è la concorrenza dell’Olympique Marsiglia.
Commenti (0)