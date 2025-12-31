Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mercato

Bournemouth, Iraola rimanda l'addio di Semenyo: "Non è stata sua ultima..."

31 Dic 2025 - 12:05

Antoine Semenyo sembra sempre più vicino al Manchester City. I Citizens pagheranno una cifra vicina ai 75 milioni di euro della clausola rescissoria nel contratto dell'esterno offensivo. Quest'ultima però si attiverà soltanto dal 10 di gennaio, motivo per cui il Bournemouth spera di poterlo trattenere anche per la partita in programma il 3 gennaio contro l'Arsenal: "Questa contro il Chelsea non è stata l'ultima partita di Semenyo con noi", ha detto il tecnico delle Cherries, Andoni Iraola, dopo il 2-2 a Stamford Bridge. "Penso che ci sarà anche contro l'Arsenal, quindi deve pensare a recuperare bene". 

Ultimi video

07:12
Calciomercato Live, il punto delle 19

Calciomercato Live, il punto delle 19

02:44
La Juventus riparte

La Juventus riparte tra campo e mercato

02:01
SRV RULLO YILDIZ, TEMPO DI RINNOVO 22/12 (MUSICATO) SRV

La Juve spera: c'è il rinnovo di Yildiz sotto l'albero?

01:25
Calciomercato live

Calciomercato live

01:22
Calciomercato live

Calciomercato live

00:57
CLIP ACCOMANDO SU THIAGO SILVA-MILAN 19/12 SRV

Thiago Silva al Milan: tutta la verità sul possibile ritorno

02:51
Bastoni in esclusiva: "No vendetta sul Bologna. Io al Barcellona? Orgoglioso, ma…"

Bastoni e le voci sul Barcellona: "Felice all'Inter ma mi rendono orgoglioso"

00:53
PUNTO MERCATO RAIMONDI SU RINNOVO MAIGNAN 7/12 SRV

Milan, la richiesta di Maignan per il rinnovo: stipendio top class

03:02
DICH COLLAVINO (UDINESE) DICH

Il dt dell'Udinese: "Arthur Atta blindato a gennaio? Assolutamente sì"

01:58
DICH COMOLLI JUVENTUS DICH

Comolli: "Volevamo mantenere la spina dorsale della squadra e ci siamo riusciti"

04:03
DICH PRADE BILANCIO MERCATO DICH

Fiorentina, senti Pradè: "Per Comuzzo e Gosens ricevute offerte folli"

02:14
DICH GASPERINI SU MERCATO DICH

Gasperini sul mercato: "C'era la necessità di fare ancora qualche operazione"

01:58
Calciomercato chiuso

Calciomercato chiuso

02:03
MCH MUSAH ATALANTA MCH

Musah all'Atalanta: "Sensazioni bellissime"

07:45
Calciomercato Live, il punto delle 19.55

Calciomercato Live, il punto delle 19.55

07:12
Calciomercato Live, il punto delle 19

Calciomercato Live, il punto delle 19

I più visti di Mercato

Quanti campioni in scadenza nel 2026! Da Konate e Lewandowski a tanti ex big di A

Roma, ore decisive per Raspadori: i giallorossi attendono il sì dell'Atletico Madrid

La Juventus riparte

La Juventus riparte tra campo e mercato

Ziyech 

Mercato, non è finita: da Ziyech e Insigne, la top 20 degli svincolati

Riscatto o ritorno alla base? Da Douglas Luiz a Chukwueze, come vanno i prestiti delle big di A

Conte e De Laurentiis

Napoli e Pisa, come funziona il mercato a saldo zero e come si esce dal blocco

Mercato ora per ora
Vedi tutti
12:05
Bournemouth, Iraola rimanda l'addio di Semenyo: "Non è stata sua ultima..."
11:30
La Roma insiste per Frendrup: contatti continui con il Genoa
10:44
Udinese, scatto per Arizala: il colombiano era a un passo dal Milan
07:56
L'Al Hilal libera Cancelo: offerto anche a club di Serie A
23:20
Palace, all in su Brennan Johnson: c'è l'intesa col Tottenham, manca il sì del calciatore