Bournemouth, Iraola rimanda l'addio di Semenyo: "Non è stata sua ultima..."

Antoine Semenyo sembra sempre più vicino al Manchester City. I Citizens pagheranno una cifra vicina ai 75 milioni di euro della clausola rescissoria nel contratto dell'esterno offensivo. Quest'ultima però si attiverà soltanto dal 10 di gennaio, motivo per cui il Bournemouth spera di poterlo trattenere anche per la partita in programma il 3 gennaio contro l'Arsenal: "Questa contro il Chelsea non è stata l'ultima partita di Semenyo con noi", ha detto il tecnico delle Cherries, Andoni Iraola, dopo il 2-2 a Stamford Bridge. "Penso che ci sarà anche contro l'Arsenal, quindi deve pensare a recuperare bene".