Fiorentina, ufficiale il rinnovo di Kean: "Non potevo deludere la fiducia ricevuta"

Ritoccato al rialzo l'ingaggio del giocatore. Commisso: "Scelta fatta per il bene del club"

30 Ago 2025 - 12:13
© fiorentina

© fiorentina

Lo avevamo anticipato ieri grazie al nostro Orazio Accomando, oggi è arrivata l'ufficialità. Moise Kean e la Fiorentina si sono accordati per un rinnovo dell'attuale contratto con ingaggio ritoccato al rialzo. Lo ha comunicato il club viola: "ACF Fiorentina comunica di aver rinnovato il contratto che legava il calciatore Moise Kean al Club viola, fino al 30 giugno 2029. La Fiorentina e Moise Kean proseguiranno pertanto insieme il percorso iniziato nella stagione 2024/25, nella quale il calciatore ha realizzato 25 reti in 44 presenze tra Campionato, Coppa Italia e Conference League".

“Sin da quando ci siamo seduti a parlare con Moise insieme ad Alessandro Ferrari e Daniele Pradè a Cagliari lo scorso 21 aprile, abbiamo spiegato a Moise quanto eravamo contenti di lui e delle sue prestazioni. Contemporaneamente ho visto nel ragazzo l’affetto e la gratitudine nei confronti della Fiorentina, e di tutta Firenze” così ha voluto commentare il Presidente Rocco Commisso“ e da allora abbiamo lavorato, facendo anche importanti sforzi economici per continuare ad averlo in maglia viola prolungando in questi giorni a Moise il contratto che già lo legava al nostro Club. Sono molto contento di questa scelta, fatta per il bene della Fiorentina, dei nostri tifosi e del giocatore stesso”.

Nell'accordo dovrebbe essere presente una clausola da 62 milioni, già in più di quella precedente.

Anche Moise ha voluto esprimere la propria soddisfazione per questo rinnovo: “Ringrazio il Presidente Commisso e tutta la Dirigenza per l’affetto e il supporto che mi hanno sempre dimostrato dal mio arrivo a Firenze. Tutti hanno creduto in me e non potevo deludere tutta questa fiducia. Mi sono impegnato al massimo e ringrazio ancora i nostri tifosi per il sostegno e l’affetto, tutti mi hanno aiutato molto nel raggiungere i risultati ottenuti nella scorsa stagione e il loro amore per questi colori sarà sicuramente per me una forte motivazione a fare ancora meglio, insieme al mister e ai miei compagni, nella nuova stagione appena iniziata”.

