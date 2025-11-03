Spezia, se salta D'Angelo c'è Donadoni

Lo Spezia sta vivendo un inizio di stagione decisamente complicato. I liguri occupano l'ultimo posto in Serie B insieme alla Sampdoria e ora il club starebbe valutando di cambiare allenatore. In caso di esonero di Luca D'Angelo, la società avrebbe scelto Roberto Donadoni come suo successore in panchina: l'ex ct della Nazionale non allena dal 2020 in Cina con lo Shenzhen. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il club potrebbe dare un'ultima occasione a D'Angelo venerdì sera contro il Bari.