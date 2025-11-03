Logo SportMediaset

Mercato

Real Madrid, interessa Kees Smit

03 Nov 2025 - 18:28
© Getty Images

© Getty Images

In Olanda sta attirando l'attenzione di molti il rendimento del giovane Kees Smit, centrocampista classe 2006 dell'AZ Alkmaar, autore di due reti dall'inizio dell'Eredivisie. Tra i club che hanno mostrato interesse per il calciatore ci sarebbe anche il Real Madrid, che potrebbe pensare seriamente di portarlo in Spagna nelle prossime sessioni di calciomercato. "So che tutti si aspettano molto da me. Se smettono di parlare di me, significa che non ho giocato abbastanza bene": queste le parole di Smit, consapevole delle sue potenzialità, ma anche del lavoro da fare per continuare a confermarsi. 

18:28
Real Madrid, interessa Kees Smit
17:24
Napoli, Alisson Santos nel mirino
16:41
Spezia, se salta D'Angelo c'è Donadoni
15:40
Bayern Monaco, Eberl: "Kane? Parleremo di rinnovo nei prossimi mesi"
14:30
Sassuolo, si lavora al rinnovo di Laurienté