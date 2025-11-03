Real Madrid, interessa Kees Smit

In Olanda sta attirando l'attenzione di molti il rendimento del giovane Kees Smit, centrocampista classe 2006 dell'AZ Alkmaar, autore di due reti dall'inizio dell'Eredivisie. Tra i club che hanno mostrato interesse per il calciatore ci sarebbe anche il Real Madrid, che potrebbe pensare seriamente di portarlo in Spagna nelle prossime sessioni di calciomercato. "So che tutti si aspettano molto da me. Se smettono di parlare di me, significa che non ho giocato abbastanza bene": queste le parole di Smit, consapevole delle sue potenzialità, ma anche del lavoro da fare per continuare a confermarsi.