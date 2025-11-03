Valencia, due top club su Javi Guerra

Grazie alle sue prestazioni, Javi Guerra sta diventando sempre di più un nome molto chiacchierato per il prossimo mercato. Secondo quanto riportato da alcune indiscrezioni, infatti, Atletico Madrid e Arsenal avrebbero messo gli occhi sul centrocampista del Valencia. I Colchoneros sono alla ricerca di innesti giovani in mezzo al campo, mentre l'Arsenal ha da sempre seguito da vicino il classe 2003 e ora potrebbe decidere di affondare il colpo. Guerra ha un contratto che lo lega al club fino al 2029, ma l'attuale situazione potrebbe anche portarlo a valutare un trasferimento. Con il Valencia in crisi di risultati e diciottesimo in campionato, lo spagnolo potrebbe decidere di lasciare il Mestalla per proseguire il suo processo di crescita. Anche lo stesso club utilizzerebbe la sua eventuale cessione per potere rinvestire sul mercato e provare a sollevare una stagione finora molto complicata.