Fiorentina pigliatutto, Amrabat arriva a giugno: "Una scelta di cuore"

E' la Fiorentina la regina italiana del mercato di gennaio. Il club viola ha chiuso una serie di colpi inattesi anche per la stessa tifoseria. In cima alla lista c'è quel Sofyan Amrabat che era finito nel mirino di diversi club blasonati. Il centrocampista marocchino con passaporto olandese ha però scelto Firenze. "Dono felice di vestire la maglia viola, ho avuto da subito sensazioni positive, ho scelto con il cuore", ha dichiarato il giocatore che concluderà la stagione a Verona. All'Hellas andranno circa 20 milioni di euro.

Arrivano subito, invece, altri tre giocatori. Si tratta del centrocampista Alfred Duncan, in arrivo dal Sassuolo in prestito con obbligo di riscatto per 16 milioni di euro, del difensore brasiliano della Spal, Igor, in prestito biennale con obbligo di riscatto (operazione sui 7 milioni di euro, il giocatore potrebbe essere a disposizione per la trasferta di domenica con la Juve) e dal Genoa dell'attaccante ivoriano Christian Kouame (fermo dopo la rottura del legamento crociato) in prestito con obbligo di riscatto per circa 10 milioni più una serie di bonus e una percentuale alla società ligure sulla futura rivendita.

Fallita, invece, la trattativa con il Genoa per Domenico Criscito e con Diego Laxalt (cartellino di proprietà del Milan, in prestito al Torino), visto che entrambi i giocatori hanno rifiutato la destinazione. Col Grifone c'era già l'accordo per il prestito di 18 mesi con obbligo di riscatto.