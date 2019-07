E' in dirittura d'arrivo l'affare Lirola per la Fiorentina, che ha raggiunto l'accordo con il Sassuolo per l'acquisto del terzino destro. Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, i viola verseranno ai neroverdi 13 milioni di euro: per il giocatore è pronto un contratto di tre anni con opzione per il quarto.