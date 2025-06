Il Manchester United prepara un investimento tra i pali. Le recenti prestazioni di André Onana, infatti, non hanno convinto a pieno Ruben Amorim e la dirigenza dei Red Devils, che sarebbero pronti a investire sul Dibu Martinez, in forta all'Aston Villa. Per liberarlo, però, serviranno almeno 40 milioni di euro, con l'argentino che sembra aver aperto alla destinazione di Manchester.