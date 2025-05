Fiorentina al bivio sul futuro di Adli e Fagioli: le situazioni

Yacine Adli è arrivato alla Fiorentina la scorsa estate in prestito con diritto di riscatto dal Milan. La cifra pattuita tra le due società per acquistarlo a titolo definitivo è superiore ai 10 milioni di euro. I viola, scrive La Gazzetta dello Sport, a quella cifra non intendono esercitare l'opzione. È possibile che le due società si metteranno al tavolo per trovare un punto d'incontro. Il giocatore sta bene a Firenze e i rossoneri non hanno messo tra le priorità il centrocampista franco-algerino.