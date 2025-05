Udinese, Lucca: "Legato a questa società, ma ovvio sognare un top club"

Uno dei nomi accostati all'Inter per l'attacco della prossima stagione e del prossimo futuro è quello di Lorenzo Lucca. Il bomber dell'Udinese, autore di 11 gol e 2 assist in 32 presenze in questa Serie A, è corteggiato anche da altri club come Milan, Napoli e Juventus, ma al momento la testa del classe 2000 è solo sulla sua attuale squadra: "Penso che ogni ragazzo che inizia a giocare a calcio voglia giocare per la Nazionale e per una squadra di vertice. Ma in questo momento penso solo all'Udinese, sono sotto contratto con loro. Hanno creduto in me fin dall'inizio, quando nessun altro club mi voleva. Sono felice di avere questo rapporto con questo club, che è davvero straordinario", le parole rilasciate a The Italian Football Podcast.