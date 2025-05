Sam Beukema, centrale difensivo del Bologna, ha parlato della storica vittoria in Coppa Italia: "Arrivare in finale a Roma era già una cosa bella, però ovviamente una volta che ci si arriva si vuole vincere. Abbiamo fatto la storia, si sente ancora l’emozione quando si cammina in città". Poi l'olandese ha parlato del rapporto e del futuro di Vincenzo Italiano: "Con lui sono migliorato molto, spero rimanga perché è molto bravo, e alla fine penso che rimarrà“.