Niente Iran per Walter Mazzarri che dovrà attendere ancora prima di tornare in panchina. L'ex tecnico di Napoli e Inter era sul procinto di trovare un accordo con l'Esteghlal, tuttavia, come riportato da Tasnimnews, l'allenatore toscano ha preferito declinare l'offerta spingendo il club persiano a puntare sul montenegrino Miodrag Bozovic.