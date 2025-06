Corsa a tre per Ricci: dopo Inter e Milan, anche l'Atalanta ci pensa per il post Ederson

Il Milan è la squadra che, senza dubbio, segue da più tempo Samuele Ricci. I rossoneri, già a gennaio, avevano messo il classe 2001 in cima alla lista dei rinforzi per il centrocampo. Poi però in questi sei mesi al Diavolo è cambiato tutto o quasi. A partire dalla direzione sportiva: con l'arrivo di Igli Tare e Max Allegri sono cambiate le priorità sul mercato. Il dirigente albanese sta cucendo il nuovo centrocampo rossonero su misura del tecnico livornese: un mix tra profili d'esperienza come Modric, già virtualmente un calciatore del Milan, e Xhaka, per cui è iniziato il pressing con il Leverkusen, e giovani. E in quest'ultima categoria va registrato lo scatto di Javi Guerra: lo spagnolo del Valencia piace moltissimo e l'operazione potrebbe avere costi inferiori rispetto a Ricci su cui la concorrenza è serratissima.