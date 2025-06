Il Galatasaray flirta con l'agente di Calhanoglu, la posizione dell'Inter è chiara

Secondo quanto filtra dai media turchi l'agente del centrocampista, Gordon Stipic, è atteso a Istanbul per fare un po' il punto della situazione sulla possibile proposta economica al calciatore e capire i possibili margini di trattativa per convincere l'Inter. Al momento i nerazzurri, per il quale il regista resta centrale nel progetto, non hanno ricevuto offerte ma è chiaro che, a 31 anni compiuti e in caso il giocatore chiedesse di tornare a casa, valuterebbero la cessione previo un incasso non inferiore ai 40 milioni. Il Gala, invece, pensa di non andare oltre i 25.