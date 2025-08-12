Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mercato

Grealish lascia il Manchester City: ufficiale il passaggio all'Everton

12 Ago 2025 - 17:40
© x

© x

Nuova avventura per Jack Grealish. L'esterno offensivo, accostato nelle scorse settimane anche al Napoli, è un nuovo giocatore dell'Everton, come comunicato dalla società di Liverpool attraverso i propri canali social. Grealish arriva in prestito dal Manchester City. 

"Sono felicissimo di aver firmato per l'Everton. È una cosa grandiosa per me, sinceramente. Questo è un grande club, con grandi tifosi. Non appena ho parlato con l'allenatore, ho capito che c'era un solo posto in cui volevo andare. Sui social media sono stato inondato di messaggi dai tifosi dell'Everton, quindi c'è anche questo aspetto, ed è un altro motivo per cui ho scelto l'Everton. Voglio ringraziare i fan per tutti i messaggi che ho già ricevuto. Grazie per tutto l'amore e il supporto. Spero di potervi ricambiare ora e sono sicuro che lo farò", le prime parole ai canali ufficiali del club. 

Visualizza il post su Twitter

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

01:58
Calciomercato live

Calciomercato live

01:15
Calciomercato live

Calciomercato live

01:11
Calciomercato live

Calciomercato live

01:28
Calciomercato live

Calciomercato live

00:57
Calciomercato live

Calciomercato live

01:14
Calciomercato Live

Calciomercato Live

01:11
Calciomercato Live

Calciomercato Live

01:28
Calciomercato Live

Milan e Juve: il punto su Hojlund e Kolo Muani

01:36
Taremi saluta l'Inter

Taremi saluta l'Inter

01:32
Napoli saluta Raspadori

Napoli saluta Raspadori

01:14
Calciomercato live

Calciomercato live

01:50
Calciomercato live

Calciomercato live

01:29
Calciomercato live

Calciomercato live

00:27
jash

Milan, ecco Jashari: inizia l'avventura in rossonero

01:36
Calciomercato live

Calciomercato live

01:58
Calciomercato live

Calciomercato live

I più visti di Mercato

Da Balotelli a Calabria fino a Pjanic: quanti svincolati in cerca di squadra

Marco Verratti

Verratti e Retegui al top: la classifica dei giocatori italiani più pagati

Calciomercato Live

Milan e Juve: il punto su Hojlund e Kolo Muani

Donnarumma e gli addii al veleno: quando Gigio parte è sempre un caso

Davide Calabria

C'è una Nazionale degli svincolati: ecco gli affari azzurri a costo zero

Sancho conteso tra Juve, Inter e Roma: il punto sull'esterno

Mercato ora per ora
Vedi tutti
19:07
Milan, Morata in prestito al Como
18:15
Non solo Leoni, il Liverpool vuole anche Guehi
17:40
Grealish lascia il Manchester City: ufficiale il passaggio all'Everton
17:40
Psg: anche lo spagnolo Arnau pronto a lasciare, il Como ci pensa
16:56
Sassuolo, idea Calabria dal mercato svincolati