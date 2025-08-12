Grealish lascia il Manchester City: ufficiale il passaggio all'Everton

"Sono felicissimo di aver firmato per l'Everton. È una cosa grandiosa per me, sinceramente. Questo è un grande club, con grandi tifosi. Non appena ho parlato con l'allenatore, ho capito che c'era un solo posto in cui volevo andare. Sui social media sono stato inondato di messaggi dai tifosi dell'Everton, quindi c'è anche questo aspetto, ed è un altro motivo per cui ho scelto l'Everton. Voglio ringraziare i fan per tutti i messaggi che ho già ricevuto. Grazie per tutto l'amore e il supporto. Spero di potervi ricambiare ora e sono sicuro che lo farò", le prime parole ai canali ufficiali del club.