L'INTRECCIO

Il Real spezza i sogni di Como e Inter: Nico Paz torna a Madrid, i tempi per il riacquisto e i piani per il futuro

I Blancos hanno due settimane di tempo per riportarlo 'a casa': il fantasista non verrà ceduto

26 Mag 2026 - 13:38
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Fabregas sperava di tenerlo ancora con sè al Como, ma il Real Madrid ha le idee chiare. Parliamo di Nico Paz che molto presto riabbraccerà i Blancos dopo i due anni trascorsi in prestito in Italia. Il club madrileno, svela As, ha due settimane di tempo per far scattare la clausola di riacquisto da 9 milioni di euro. Due settimane che sono partite domenica sera dopo l'ultima giornata di Serie A. Il ritorno del 21enne a Madrid non è subordinato al processo elettorale che si è preso la scena in questi giorni in casa Real al contrario di quanto sta accadendo sul fronte Mourinho.

Il Real considera il riacquisto di Nico Paz come un vero affare: per questo non ha avuto nessun dubbio sull'operazione nonostante il pressing del Como che ha manifestato l'intenzione di trattenerlo sul lago. E soprattutto l'interesse dell'Inter, diventato pubblico dopo le parole di Javier Zanetti. L'argentino, che prenderà parte al prossimo Mondiale con la sua nazionale, potrebbe anche veder migliorare il suo contratto dal punto di vista economico dopo le ottime prestazioni offerte nel nostro campionato. 

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