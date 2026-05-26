Il Real spezza i sogni di Como e Inter: Nico Paz torna a Madrid, i tempi per il riacquisto e i piani per il futuro

Fabregas sperava di tenerlo ancora con sè al Como, ma il Real Madrid ha le idee chiare. Parliamo di Nico Paz che molto presto riabbraccerà i Blancos dopo i due anni trascorsi in prestito in Italia. Il club madrileno, svela As, ha due settimane di tempo per far scattare la clausola di riacquisto da 9 milioni di euro. Due settimane che sono partite domenica sera dopo l'ultima giornata di Serie A. Il ritorno del 21enne a Madrid non è subordinato al processo elettorale che si è preso la scena in questi giorni in casa Real al contrario di quanto sta accadendo sul fronte Mourinho.