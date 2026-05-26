Lukaku: "Mi sento un calciatore del Napoli, ho ancora un anno di contratto. Non chiederò di partire"

Nonostante gli ultimi mesi difficili al Napoli e il lungo periodo trascorso in Belgio per riprendersi in in vista del Mondiale, Romelu Lukaku sorprende e si considera ancora legato al club azzurro. "Il mio amore per il Napoli rimane intatto - ha detto nel corso di un'intervista in patria rilasciata ai colleghi di Nieuwsblad -. Ho ancora un anno di contratto e nella mia mente sono un giocatore azzurro. Non sono il tipo che chiedere di andarsene. Con il Napoli va tutto bene, non ci sono problemi. I media italiani hanno esagerato, sono un po' infastidito. Non sono venuto in Belgio in vacanza, la mia intenzione era solo quella di tornare al più presto in forza per i Mondiali ma anche per il Napoli".