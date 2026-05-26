Venezia, fatta per Basic. Ora tutto su Fullkrug

Il Venezia sta progettando un mercato di grandi nomi. Dopo la cessione di Doumbia per 25 milioni circa allo Sporting Lisbona, i lagunari si stanno muovendo per rinforzare la rosa per la Serie A. Il primo colpo è Toma Basic: il centrocampista arriva a parametro zero dalla Lazio, società con cui aveva un contratto in scadenza al prossimo 30 giugno. Il croato ha firmato un triennale con opzione per il quarto anno.