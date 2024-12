Dele Alli, domani il primo allenamento col Como: Fabregas lo valuterà per un eventuale tesseramento

In casa Como non si stancano mai di portare star dentro e fuori dal campo. Sugli spalti attori conosciuti degni di nota si alternano in ogni match al Sinigaglia, mentre Fabregas ci ha messo molto del suo per attirare big dal passato importante come Sergi Roberto, Pepe Reina o Alberto Moreno. Colpi importanti per un club neopromosso che ha totalizzato 15 punti in questo primo scorcio di stagione nella massima serie. Un bottino non da poco.