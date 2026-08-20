Como, offerta pronta per il nuovo assalto a Kean. Ma quanti esuberi per Fabregas: in 10 in uscita

L'idea è quella di un rilancio con un pacchetto da 38 milioni di euro complessivi, bonus compresi. Un investimento importante che potrebbe e forse dovrebbe convincere la Fiorentina, più tranquilla dall'arrivo di Mateo Pellegrino dal Parma e confortata da una campagna acquisti spettacolare fin qui, con ben 9 nuovi arrivi. Il direttore sportivo della Fiorentina, Fabio Paratici, spera di risolvere la trattativa legata a Kean entro al weekend, per poi potersi concentrare sull'inizio del campionato e sugli ultimi giorni di mercato.