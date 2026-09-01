Como, ufficiale Kean: "Felice di essere qui". La Fiorentina accoglie Beto

Le prime parole di Kean - Scontata la soddisfazione dell'attaccante della Nazionale: "Qui a Como ho trovato un ambiente molto unito, con tanti giovani desiderosi di fare bene, e un progetto eccellente. L'allenatore ha delle ottime idee che condivido pienamente. Mi dà una grande spinta ed è una persona fantastica che mi aiuterà nel mio percorso. Non vedo l'ora di iniziare e di festeggiare presto con i tifosi allo stadio".