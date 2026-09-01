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Como, ufficiale Kean: "Felice di essere qui". La Fiorentina accoglie Beto

La punta azzurra ha firmato per il Como, l'attaccante portoghese torna in Italia per vestire la maglia viola

01 Set 2026 - 19:14
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Si concretizza l'incrocio delle punte tra Firenze, Como e Liverpool con al centro della scena Beto e Moise Kean. L'attaccante della Nazionale arriva alla Fiorentina in prestito con obbligo di riscatto per 40 milioni di euro, sarà sostituito in viola dalla punta portoghese costata circa 20 milioni di euro.

Kean-Como: le cifre

 Da giorni ormai era chiaro che Kean fosse in uscita, vedi anche lo strappo in allenamento il giorno prima del Frosinone, ma la Fiorentina voleva trovare il sostituto prima di cederlo ai lariani. Tra domenica e lunedì la svolta, con l'attaccante azzurro che va da Fabregas in per 35 milioni di euro più 5 di bonus. Per Kean contratto quinquennale.

Le prime parole di Kean - Scontata la soddisfazione dell'attaccante della Nazionale: "Qui a Como ho trovato un ambiente molto unito, con tanti giovani desiderosi di fare bene, e un progetto eccellente. L'allenatore ha delle ottime idee che condivido pienamente. Mi dà una grande spinta ed è una persona fantastica che mi aiuterà nel mio percorso. Non vedo l'ora di iniziare e di festeggiare presto con i tifosi allo stadio".

L'analisi di Fabregas - Per il Como si tratta di un colpo da novanta come sottolineato da Cesc Fabregas: "Moise è un giocatore importante, è già pronto ed esperto, ma ha ancora molta voglia di mettersi in mostra e ampi margini di miglioramento. Possiede una grande forza fisica, velocità e la capacità di guidare l'attacco, qualità che innalzeranno il livello di gioco della squadra. Non vediamo l'ora di iniziare a lavorare insieme sul campo". 

Beto-Fiorentina, le cifre

 La Fiorentina nel frattempo aveva sondato la pista Joshua Zirkzee ma alla fine si è fiondata su Beto. La punta classe 1998, due stagioni all'Udinese con 22 gol in 65 partite, lascia l'Everton, dove ha segnato 25 gol in 113 partite, a titolo definitivo per 20 milioni di euro

Arriva anche Gnonto

 Non solo Beto, Grosso avrà un altro rinforzo in attacco: Wilfried Gnonto. Il 22enne italiano arriverà in prestito dal Leeds che lo sostituirà con Bahoya, fantasista accostato anche al Milan. Il suo acquisto sblocca l'uscita di Gudmundsson.

I giornali sportivi: lunedì 31 agosto 2026

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