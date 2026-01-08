Fiorentina, altro rinforzo per Vanoli: è fatta per Brescianini dall'Atalanta

Marco Brescianini sarà un nuovo calciatore della Fiorentina. A causa del poco spazio trovato con l'Atalanta, il centrocampista ha deciso di lasciare il club bergamasco e trasferirsi alla Fiorentina, in cerca di rinforzi per risalire la classifica. È tutto fatto per il trasferimento, con l'operazione impostata così: prestito da 1 milioni di euro e diritto di riscatto fissato a 10 milioni. Si tratta del secondo colpo da parte di Fabio Paratici (ancora non ufficializzato) dopo l'arrivo di Solomon.