Inter-Atalanta, il rilancio che non rilancia abbastanza: Palestra resta dov'è, poi...

Siamo distanti dall'offerta dell'Inter. Anzi, dal possibile e atteso rilancio dell'Inter. Ancora molto distanti da quanto Marotta può mettere sul tavolo, secondo i parametri di Oaktree. Intendiamoci, poi la svolta può sempre arrivare improvvisa, la contropartita giusta aiutare. Questa sì, la volontà del giocatore meno, invece. Una grande leggenda metropolitana quella della volontà del giocatore. Perché è vero che Palestra preferirebbe restare in Italia in questo suo momento di crescita umana e professionale ma, si sa, anche le convinzioni più ferree, più logiche, più sensate possono essere scalfite presto o tardi da tentazioni varie. Manchester non sarà ad esempio un paradiso di città, ma il City è un club immenso e sicuramente è un'ottima palestra (con la p minuscola) per maturare. E quindi? Quindi a ora si attende il rilancio dell'Inter e si immagina la risposta negativa dell'Atalanta. Quindi si rimanda il tutto a settimana prossima.