Napoli, per il centrocampo l'obiettivo è Frattesi

Non solo la Roma, c'è anche il Napoli su Davide Frattesi. Durante il mercato di gennaio si è parlato tanto di un possibile trasferimento del centrocampista dell'Inter nella Capitale, ma l'alta valutazione che i dirigenti nerazzurri fanno dell'azzurro ha bloccato sul nascere ogni possibilità di uscita per il calciatore che, dal canto suo, non avrebbe disdegnato abbandonare Milano per trovare più minuti e continuità. La trattativa però è sfumata e Frattesi è rimasto all'Inter con la sensazione che l'addio fosse stato soltanto rinviato a giugno. Ma nella prossima finestra di mercato la Roma avrà un rivale in più per il centrocampista: il Napoli infatti, secondo quanto riportato da Matteo Moretto, sarebbe pronto a un investimento importante per portare Frattesi a Castel Volturno.