Cagliari, Pisacane rinnova

11 Giu 2026 - 14:46
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Cagliari e Fabio Pisacane ancora avanti insieme. Il tecnico rossoblù ha firmato un nuovo accordo sino al 30 giugno 2028 con opzione a favore del club per un'ulteriore stagione. Una scelta - spiega la società dal suo sito internet - nel segno della continuità, della programmazione e del senso di appartenenza. Un legame nato nel 2015, quando Pisacane arrivò in Sardegna da calciatore: era il Cagliari di Rastelli che si preparava per il campionato di B dopo la retrocessione dell'anno precedente. Poi il via, la scorsa estate, alla nuova avventura da allenatore con la prima squadra. La conferma e il prolungamento contrattuale arrivano al termine di una stagione d'esordio chiusa con il quattordicesimo posto in Serie A con 43 punti, terzo miglior risultato del Cagliari nella massima serie dal 2014 a oggi.

"Il rinnovo sino al 2028 - si legge nello spazio web del club - conferma la volontà comune di proseguire insieme un cammino consolidato giorno dopo giorno attraverso impegno, dedizione e passione per questi colori. Valori che continueranno a guidare il lavoro di Fabio Pisacane alla guida del Cagliari".

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