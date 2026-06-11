Cagliari, Pisacane rinnova

Cagliari e Fabio Pisacane ancora avanti insieme. Il tecnico rossoblù ha firmato un nuovo accordo sino al 30 giugno 2028 con opzione a favore del club per un'ulteriore stagione. Una scelta - spiega la società dal suo sito internet - nel segno della continuità, della programmazione e del senso di appartenenza. Un legame nato nel 2015, quando Pisacane arrivò in Sardegna da calciatore: era il Cagliari di Rastelli che si preparava per il campionato di B dopo la retrocessione dell'anno precedente. Poi il via, la scorsa estate, alla nuova avventura da allenatore con la prima squadra. La conferma e il prolungamento contrattuale arrivano al termine di una stagione d'esordio chiusa con il quattordicesimo posto in Serie A con 43 punti, terzo miglior risultato del Cagliari nella massima serie dal 2014 a oggi.