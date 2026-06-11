Juve, Comolli di nuovo in bilico: valutazioni in corso sulla posizione dell'ad

11 Giu 2026 - 12:22
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© italyphotopress

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Sembrava aver incassato la fiducia della proprietà, ma ora la posizione di Damien Comolli alla Juventus è tornata improvvisamente in bilico. All'interno del club starebbero maturando dubbi sull'operato del dirigente francese: a pesare sulla sua valutazione il sesto posto in campionato e la campagna acquisti flop dello scorso anno. Secondo quanto riporta Sky Sport, in queste ora a Torino sono in corso riunioni per capire che quale direzione prendere: se continuare con Comolli o separarsi. 

A pesare sul futuro del dirigente francese anche il rapporto mai davvero sbocciato con Luciano Spalletti. A fine stagione John Elkann aveva ordinato una tregua tra Comolli e il tecnico di Certaldo per non stravolgere, un'altra volta, il progetto tecnico ma ora tutto sembra essere tornato in discussione. Il futuro della dirigenza Juventina si giocherà nelle prossime ore. 

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