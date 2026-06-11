Juve, Comolli di nuovo in bilico: valutazioni in corso sulla posizione dell'ad

Sembrava aver incassato la fiducia della proprietà, ma ora la posizione di Damien Comolli alla Juventus è tornata improvvisamente in bilico. All'interno del club starebbero maturando dubbi sull'operato del dirigente francese: a pesare sulla sua valutazione il sesto posto in campionato e la campagna acquisti flop dello scorso anno. Secondo quanto riporta Sky Sport, in queste ora a Torino sono in corso riunioni per capire che quale direzione prendere: se continuare con Comolli o separarsi.