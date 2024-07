Zirkzee: "Amo il Bologna, ma non è stato difficile scegliere lo United"

NUOVA AVVENTURA

Prima intervista al canale ufficiale: "Sono state delle montagne russe le ultime settimane"

© Getty Images In casa Manchester United comincia ufficialmente l'avventura di Joshua Zirkzee. A lungo obiettivo di mercato del Milan, l'ex attaccante del Bologna ha spiegato la scelta di sposare il progetto dei Red Devils. "Ho molta fiducia e una buona sensazione riguardo a questo passo - ha spiegato al canale ufficiale del club - Non è stata una decisione difficile. Voglio dire, amo molto il Bologna, ma il Manchester United mi ha dato delle sensazioni molto, molto positive. Sono fiducioso che si realizzi quanto programmato. Le ultime settimane sono state delle montagne russe. Alcune ottime esperienze e sono molto felice di essere qui. Ovviamente, un trasferimento al Manchester United è qualcosa di molto positivo. Non vedo l'ora di iniziare e continuare quello che ho fatto nella scorsa stagione. Spero solo di migliorare ogni giorno e di fare il meglio che posso".

Zirkzee scalpita per debuttare con il Manchester United ma prima un periodo di meritato riposo dopo la splendida stagione con il Bologna e l'Europeo con l'Olanda, terminato in semifinale. "Sono molto felice di essere qui - ja aggiunto - Voglio dire, è probabilmente il club più grande del mondo, quindi non vedo l'ora di iniziare, conoscere tutti e iniziare questo viaggio. Sono molto, molto emozionato. "Mi prendo una piccola pausa. Cercherò di rilassarmi un po' e poi tornerò a Manchester e mi metterò in moto. Old Trafford è uno stadio pazzesco. Non vedo l'ora di giocare lì. Sono molto, molto emozionato, molto motivato".

