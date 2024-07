Bologna, ufficiale Zirkzee al Manchester United: "Per sempre nel cuore"

IL SALUTO

L'attaccante olandese era vincolato al club rossoblù da una clausola di 40 milioni

© Manchester Utd "Grazie Joshua e in bocca al lupo per la tua carriera: queste emozioni non le dimenticheremo mai". Con un post sui social, il Bologna saluta Zirkzee, che è ufficialmente un giocatore del Manchester United". "Il Bologna FC 1909 comunica, conseguentemente alla decisione del calciatore di esercitare la clausola prevista nel proprio contratto, di avere ceduto al Manchester United Fc il diritto alle prestazioni sportive dell’attaccante Joshua Zirkzee a titolo definitivo, si legge nella nota del club rossoblù. Lo United ha pagato una cifra, 36,5 milioni di sterline (circa 43,5 milioni di euro), leggermente superiore ai 40 milioni di euro della clausola, che peraltro pagherà in tre anni (e una parte andrà al Bayern Monaco).

"Grazie, rossoblu. Non riesco proprio a trovare le parole per spiegare quanto significate per me -- Lo stadio, la città, questa squadra, ma soprattutto la gente avrà sempre un posto speciale nel mio cuore. Spero, che per tutto il sostegno e la fiducia che mi avete dato, io vi abbia restituito qualcosa. Bologna è finalmente dove deve stare e io tiferò e tiferò per te a distanza! Ti Amo, Bolo. Per sempre". Zirkzee ha firmato un contratto fino al 2029 con opzione per un altro anno e guadagnerà intorno ai 3,5 milioni a stagione più bonus. "Dopo aver discusso con l'allenatore e i dirigenti del club, so quanto sarà entusiasmante il futuro qui e non vedo l'ora di fare la mia parte per raggiungere il successo con il Manchester United - le parole dell'olandese al sito ufficiale dei- Sono un giocatore che ha sempre dato tutto per vincere; sono pronto per questa prossima sfida, per passare a un altro livello della mia carriera e vincere più trofei. È un privilegio entrare a far parte di un club così iconico. Adesso devo prendermi una breve pausa dopo essere stato con la Nazionale, ma tornerò pronto a lasciare il segno fin da subito".