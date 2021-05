Zidane dice addio al Real: nel suo futuro la Francia, tra nazionale e PSG

ZIZOU

Sullo sfondo anche la possibilità di un anno sabbatico, il Real intanto su Conte e Raul

Zinedine Zidane non è più l'allenatore del Real Madrid, oggi è arrivato l'annuncio ufficiale. Nel futuro del tecnico transalpino c’è un ritorno in Francia, che sia la nazionale (anche se i tempi per la sostituzione di Deschamps sono ancora incerti visto che l’attuale ct è campione del mondo in carica ed è tra i favoriti per vincere anche Euro 2020) o il PSG se Pochettino tornasse al Tottenham, ma resta in piedi anche l'ipotesi che si prenda un anno sabbatico. Niente Juventus, i bianconeri hanno chiuso con Allegri. Getty Images

Zidane era arrivato sulla panchina delle merengues nel gennaio del 2016 al posto di Rafa Benitez e si era dimesso nel 2018, a sorpresa, dopo aver conquistato tre Champions League consecutive. Nel marzo 2019 Florentino Perez l’aveva implorato di tornare dopo i fallimenti di Lopetegui e Solari e il tecnico francese, legatissimo al club che lo accolse 20 anni fa, aveva detto sì per poi vincere un’altra Liga: ora l'addio nonostante abbia ancora un anno di contratto.

E il Real Madrid? Perso Allegri, ora tutto su Raul (al momento alla guida del Castilla come Zidane nel 2016) ma nelle ultime ore la rottura di Antonio Conte con l’Inter ha fatto salire vertiginosamente le quotazioni dell’ex ct azzurro, che era già stato vicinissimo alla panchina dei blancos nell’ottobre del 2018.

“È arrivato il momento di Conte” affermano i giornalisti di El Chiringuito TV e ad alimentare ancora di più le voci arrivano anche le parole di Ramon Calderon, ex presidente del Real Madrid: "Conte? So che ci sono stati contatti con il Real Madrid. Stesso discorso fatto con Allegri: può allenare un club di primissimo livello dopo aver avuto esperienze importanti ed aver vinto lo scudetto con l’Inter”.

Come detto quella tra Conte e il Real è una ‘vecchia storia’: nell’ottobre del 2018, quando Lopetegui stava per essere sostituito per far posto a Solari, era già stato trovato un accordo per volontà di Florentino Perez. Poi però saltò tutto perché i senatori (con in testa Sergio Ramos) si opposero all’arrivo di “un sergente di ferro”. Oggi però Sergio Ramos non sa nemmeno se giocherà ancora nei Blancos: Conte al Real Madrid forse non è l’opzione più probabile, ma di certo è una possibilità concreta.

L'ANNUNCIO DEL REAL: ZIDANE LASCIA LA PANCHINA



Zinedine Zidane non è più l'allenatore del Real Madrid. Lo ha annunciato il club spagnolo con un comunicato sul proprio sito ufficiale: "Il Real Madrid CF annuncia che Zinedine Zidane ha deciso di concludere la sua fase attuale come allenatore del nostro club. Ora è il momento di rispettare la sua decisione e mostrargli il nostro apprezzamento per la sua professionalità, dedizione e passione in tutti questi anni e per ciò che la sua figura rappresenta per il Real Madrid. Zidane è uno dei grandi miti del Real Madrid e la sua leggenda va oltre quello che è stato come allenatore e giocatore del nostro club. Sa di essere nel cuore del Real Madrid e che il Real Madrid è e sarà sempre la sua casa".