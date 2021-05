Intrigo Allegri: Juventus avanti, l'Inter sogna, a Madrid dicono Real

IL PIù DESIDERATO

Il livornese pronto a tornare in panchina, contatti frequenti coi bianconeri. Decisive le prossime 48 ore

Nell'intrigo di mercato che si svolge sul triangolo Torino-Milano-Madrid c'è almeno una certezza: Massimiliano Allegri è l'allenatore più ricercato del momento. I contatti con la Juventus sono continui, segno della volontà bianconera di voler chiudere al più presto la partita, l'Inter però si gioca la carta Marotta mentre in Spagna scommettono sul livornese più che su Raul o Conte per la panchina del Real Madrid. Getty Images

Fino a ieri mattina il ritorno alla Juve sembrava cosa fatta, e tuttora resta l'ipotesi più probabile, ma il divorzio Inter-Conte e la decisione di Zidane di lasciare il Real hanno un po' mescolato le carte. I bianconeri gli offrono un triennale a cifre superiori rispetto ai 7 milioni l'anno del vecchio contratto, oggi l'assemblea dei soci Exor potrà essere illuminante in tal senso: la volontà è quella di chiudere al più presto per poi iniziare a programmare il mercato. La concorrenza di nerazzurri e madridisti però lascia spazio a sorprese, tanto che in casa Juve non si scarta proprio Zidane come alternativa mentre se naufragassero queste prime due opzioni di alto livello sarebbe più probabile una conferma di Pirlo rispetto ad un profilo nuovo ma meno prestigioso.

Dell'Inter ne parliamo anche a parte, la carta vincente in mano ai nerazzurri è quel Marotta con cui Allegri ha lavorato con soddisfazione proprio a Torino, e anche un'offerta economica leggermente superiore. Ma i nerazzurri al momento devono sperare in un miracolo per avere la meglio nel testa a testa.

Senza considerare la terza opzione, quella straniera. A Madrid quasi tutti sono concordi nell'eleggere Allegri a prima scelta di Florentino Perez per il dopo-Zidane. Secondo AS viene apprezzata la capacità di gestire il gruppo, una transizione che sarebbe "dolce" e uno staff "light" che conterebbe solo 6 collaboratori. Marca si sbilancia meno pur confermando che Allegri è la prima scelta. L'alternativa Raul, maggiormente gradita ai tifosi, verrebbe presa in considerazione solo se il livornese scegliesse di restare in Italia mentre Antonio Conte, al momento, resta solo una suggestione.