Wayne Rooney lascia la MLS: sarà allenatore-giocatore al Derby County

LA SORPRESA

Dopo un solo anno in MLS (43 partite, 23 gol e 14 assist) Wayne Rooney è pronto a tornare in Inghilterra, non in Premier League e con un ruolo del tutto particolare. L'attaccante dei DC United è volato a Londra con il permesso della società per discutere i dettagli dell'offerta che il Derby County gli ha proposto: un contratto da allenatore-giocatore nella Championship appena cominciata. Una mossa curiosa che ha spiazzato anche Cocu, tecnico del Derby: "Non posso dire nulla".















Lo sbarco a Heathrow di Rooney è stato documentato da alcuni scatti che sono apparsi sui social e in giornata l'ex attaccante del Manchester United incontrerà Mel Morris, patron del Derby County, per studiare i dettagli dell'accordo. La volontà dello stesso Rooney di intraprendere la carriera da allenatore non è mai stata un segreto, ma in pochi si sarebbe aspettati un'evoluzione simile nella sua parte finale di carriera in MLS, dove è legato da ancora due anni di contratto ai DC United. La franchigia di Washington e la MLS hanno dato il loro benestare alla trattativa, ma il Derby dovrà comunque riconoscere un indennizzo ai rossoneri americani.

Il giallo semmai riguarda l'ingaggio e il ruolo, ma qui entriamo nel campo delle ipotesi e dei rumors - da prendere con le pinze - che stanno circolando sull'asse Londra-Washington. Con Phillip Cocu nominato poche settimane fa allenatore del Derby al posto di Lampard passato al Chelsea, il ruolo di allenatore-giocatore di Rooney risulterebbe alquanto particolare. Le cifre che circolano parlano di uno stipendio da 80mila sterline a settimana (circa 4,5 milioni di euro all'anno), un lusso per la Championship e per il Derby, con l'ipotesi - ripetiamo tutta da verificare - che la modalità contrattuale da allenatore-giocatore sia un modo per non far pesare questa cifra nei conti del Fair Play Finanziario Uefa se mai un giorno i Rams rientreranno tra le squadre monitorate giocando l'Europa.