Newcastle, Tonali ha rinnovato: contratto prolungato fino al 2029 con opzione per il 2030

La firma sull'accordo era avvenuta già durante i mesi di squalifica, ma è trapelata solo nelle ultime ore sui media inglesidi Daniele Pezzini
Sembra allontanarsi il possibile ritorno in Italia di Sandro Tonali. Come riportano tutti i principali media inglesi, infatti, il centrocampista azzurro ha prolungato il proprio contratto con i Magpies, portando la scadenza dal 2028 al 2029, con opzione di rinnovo fino al 2030 a favore del club. La notizia è trapelata solo nelle ultime ore, ma la firma non è cosa recente. Era infatti arrivata già durante la lunga squalifica che l'ex Brescia e Milan ha dovuto scontare per il caso scommesse (dall'ottobre 2023 all'agosto 2024), proprio con l'intento di venire incontro alle esigenze di bilancio della società, che per 10 mesi non aveva potuto averlo a disposizione.
Durante la sosta Tonali aveva parlato apertamente di un suo possibile ritorno in Serie A, tenendo aperte tutte le porte. La Juventus, non è un mistero, ha da tempo messo gli occhi su di lui, ma oltre ai costi assolutamente proibitivi del cartellino (si era parlato addirittura di 150 milioni di euro), ora c'è da fare i conti anche con un contratto ancora più lungo, che di fatto lo blinda in Premier League ancora per diversi anni.