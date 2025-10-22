Newcastle, Tonali ha rinnovato: contratto prolungato fino al 2029 con opzione per il 2030

Sembra allontanarsi il possibile ritorno in Italia di Sandro Tonali. Come riportano tutti i principali media inglesi, infatti, il centrocampista azzurro ha prolungato il proprio contratto con i Magpies, portando la scadenza dal 2028 al 2029, con opzione di rinnovo fino al 2030 a favore del club. La notizia è trapelata solo nelle ultime ore, ma la firma non è cosa recente. Era infatti arrivata già durante la lunga squalifica che l'ex Brescia e Milan ha dovuto scontare per il caso scommesse (dall'ottobre 2023 all'agosto 2024), proprio con l'intento di venire incontro alle esigenze di bilancio della società, che per 10 mesi non aveva potuto averlo a disposizione.