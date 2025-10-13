Logo SportMediaset
juventus
MANOVRE BIANCONERE

Juve, Tonali resterà solo un sogno? Il Newcastle fissa il prezzo in 150 milioni di euro

Il centrocampista, qualche giorno fa, aveva aperto a un ritorno in Serie A ma gli inglesi alzano un muro invalicabile per i nostri club

13 Ott 2025 - 10:52

"Tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare" recita un vecchio proverbio che calza a pennello per Sandro Tonali. Il centrocampista, oggetto del desiderio della Juventus, qualche giorno fa aveva aperto all'ipotesi di tornare a giocare in Serie A, ma per i bianconeri il suo approdo a Torino rischia di rimanere un semplice sogno. Tutta colpa del Newcastle che, secondo indiscrezioni provenienti dall'Inghilterra, e riportate dal "Chronicle Live", avrebbe fatto il prezzo del cartellino del giocatore, quantificandolo in 130 milioni di sterline, ovvero 150 milioni di euro.

Tonali confessa: "Serie A? Prima o poi tornerò"

Una montagna di soldi che taglia virtualmente fuori dalla corsa la Juventus e qualsiasi altro club italiano, riducendo la concorrenza a poche big del calcio europeo. Senza contare, l'altro grande nodo rappresentato dall'ingaggio: l'ex Milan guadagna tra i 9 e 10 milioni di euro a stagione tra parte fissa e bonus e ovviamente punterebbe a guadagnarne eventualmente di più in caso di addio ai Magpies.

COSA AVEVA DETTO TONALI
Intervistato qualche giorno fa dai canali Figc nel ritiro dell'Italia a Coverciano, Sandro Tonali aveva riaperto a un ritorno in Serie A. Prima o poi tonerò, perché per un italiano c'è sempre la volontà di tornare nel suo paese. Magari non adesso, perché ora mi trovo bene in tutto. Ma non chiudo mai la porta - le sue parole - Seguo sempre la Serie A, sta diventando sempre più bella. Ogni anno migliora, con squadre sempre più forti che aumentano il livello tecnico delle partite". 

sandro tonali
mercato juve
newcastle

