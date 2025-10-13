Juve, Tonali resterà solo un sogno? Il Newcastle fissa il prezzo in 150 milioni di euro

COSA AVEVA DETTO TONALI

Intervistato qualche giorno fa dai canali Figc nel ritiro dell'Italia a Coverciano, Sandro Tonali aveva riaperto a un ritorno in Serie A. Prima o poi tonerò, perché per un italiano c'è sempre la volontà di tornare nel suo paese. Magari non adesso, perché ora mi trovo bene in tutto. Ma non chiudo mai la porta - le sue parole - Seguo sempre la Serie A, sta diventando sempre più bella. Ogni anno migliora, con squadre sempre più forti che aumentano il livello tecnico delle partite".