L'ex ct della Nigeria: "Osimhen andrà al Real Madrid"

"Si parla molto di un potenziale approdo di Osimhen al Real Madrid. Non rivelerò come ho ottenuto questa informazione, ma mi è stato detto che andrà lì. Vedremo cosa accadrà. L'ho saputo da una figura di spicco in Nigeria: sono molto contento per lui". La bomba di mercato in vista della sessione di gennaio arriva dalla Nigeria per bocca dell'ex ct della nazionale, Sunday Oliseh, che nel corso del podcast Insight ha svelato che il futuro dell'ex Napoli attualmente al Galatasaray potrebbe essere in Spagna.