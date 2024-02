Svezia: l'ex Milan Tomasson nuovo ct, è il primo straniero della storia

LA SCELTA

L'ex attaccante danese prende il posto di Andersson: "Non vedo l'ora di cominciare"

© Getty Images Jon Dahl Tomasson, ex attaccante danese con un passato nel Milan, è il nuovo ct della Svezia. Poche settimane dopo aver lasciato il Blackburn in Championship, Tomasson ha accettato l'incarico alla guida della nazionale scandinava con l'obiettivo di qualificarsi al Mondiale 2026. Il 47enne allenatore diventa il primo straniero alla guida della nazionale svedese e prende il posto di Janne Andersson che ha lasciato l'incarico 96 giorni fa dopo la mancata qualificazione a Euro 2024. "Non vedo l'ora di iniziare questo grande incarico e di incontrare tifosi, giocatori e ovviamente i media in Svezia. E pensare, parlare e sognare in blu e giallo" le sue prime parole affidate al sito della Federcalcio locale.

Tomasson, che entrerà in carica il 1° marzo, farà il suo debutto sulla panchina della Svezia nelle amichevoli in programma lo stesso mese contro Portogallo e Albania. L'accordo ha durato oltre il Mondiale 2026 e sarà rinnovato automaticamente in caso di qualificazione. Il suo vice sarà l'olandese Remy Reijnierse.

Tomasson ha iniziato presto la carriera da allenatore dopo aver appeso gli scarpini al chiodo. La sua prima esperienza come vice allenatore all'Excelsior nei Paesi Bassi, di cui nel 2013 è diventato l'allenatore. Dopo un periodo al Roda e al Vitesse, prima di diventare vice ct della nazionale danese sotto la guida dell'allenatore Åge Hareide. Nel Mondiale 2018, la Danimarca è arrivata agli ottavi. Successivamente si è trasferito in Svezia per guidare il Malmoe, dove ha vinto due campionati e centrato la fase a gironi in Champions League. Nel giugno 2022, ha accettato la corte del Blackburn in Inghilterra, incarico lasciato qualche giorno fa.

